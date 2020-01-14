 BİZE ULAŞIN

Sivasspor - Yeni Malatyaspor | CANLI İZLEYİN

Süper Lig'in 2. yarısı öncesinde Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, kozlarını Ziraat Türkiye Kupası'nda paylaşıyor... Ligin 17. haftası itibariyle 37 puan toplayarak devreyi lider kapatan Yiğido, başarılı form grafiğini sürdürerek sezon sonunda büyük bir sürprize imza atmanın hayallerini kurarken, Türkiye Kupası'nda da gidebileceği en uç noktaya gidebilmek istiyor... Öte yandan Yeni Malatyaspor da, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ligin ilk yarısını 24 puanla 8. sırada bitirmişti... Başarılı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor engelini aşarak son 8'e adını yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 14.01.2020 10:37 Güncelleme: 14.01.2020 18:31

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Sezonun sürpriz ekibi Sivasspor, ligdeki başarılı form grafiğini Türkiye Kupası'nda da göstererek her iki kulvarda da adından söz ettirmeye devam etmek istiyor.

Yeni Malatyaspor'da da teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprize imza atmanın peşinde.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1 - 1 GMG Kırklarelispor
Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı muhtemel 11
Sivasspor - Yeni Malatyaspor | CANLI İZLEYİN
Son 16 şovu başlıyor
Fener siftah yapıyor