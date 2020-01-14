Sivasspor - Yeni Malatyaspor | CANLI İZLEYİN

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Sezonun sürpriz ekibi Sivasspor, ligdeki başarılı form grafiğini Türkiye Kupası'nda da göstererek her iki kulvarda da adından söz ettirmeye devam etmek istiyor.
Yeni Malatyaspor'da da teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprize imza atmanın peşinde.
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