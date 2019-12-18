Anagold 24 Erzincanspor 2-0 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, deplasmanda oynadığı Anagold 24 Erzincanspor'a konuk oldu. İlk maçını 3-0 kazanan Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı.

Erzincanspor'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 46. dakikasında Yunus Emre Cakir ve 88. dakikada Osmas Şahin'den geldi. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi 20 Aralık Cuma saat 12:00'de Riva'da çekilecek olan kura sonrasında belli olacak.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR!

11'inci dakikada gelişen Erzincanspor atağında Kerem'in sol kanattan Beşiktaş ceza alanına girerken Hüseyin Çıray'a pas çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken sert şutu kaleci Utku'da kaldı.

24'üncü dakikada Yunus Emre Çakır, rakibinden şık bir hareketle sıyrılıp, ceza sahası içinden vurdu, top kaleci Utku'da kaldı.

40'ıncı dakikada ev sahibi takımın atağında Halil'in sert şutunu kaleci Utku yumrukladı. Topu önünde bulan Halil'in ikinci kez vuruşu auta çıktı.45'inci dakikada ev sahibi takımın kazandığı köşe vuruşunda Ali'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Yunus Emre Çakır, topu ağlara gönderdi. 1-0.

Maçın ilk yarısı Anagold 24Erzincaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Abdurrahman ceza alanı dışından sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

58'inci dakikada sağ kanattan Orkan'ın ortasında arka direğe giden topu savunma uzaklaştırdı.64'üncü dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında Umut'un kafa şutunda top üst direkten geri döndü.

89'uncu dakikada kaleci Süleyman'ın vurduğu topu Ali kafasıyla Osman'ın önüne indirdi. Osman bir süre sürdüğü topu kaleci Utku'nun yanından ağlara gönderdi. 2-0.

Maçın orta hakemi Kutluhan Bilgiç'in 3 dakika uzattığı maçta başka gol olmadı. Anagold 24 Erzincanspor evinde Beşikaş'ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, ilk maçı 3-0 kazandığı için adını son 16 takım arasına yazdırdı.

NOTLAR:

AVCI'DAN KADRODA ROTASYON

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzincan ekibine ilk kez konuk oldukları maçta kadroda rotasyona gitti. As oyuncuların çoğunu kupa kadrosuna almayan Avcı, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmadaki ilk 11'i değiştirdi ve gençler ile az süre alan futbolcuların bulunduğu takımı sahaya sürdü.

Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen Rebocho, Vida ve Diaby'yi deplasmanda yedekte bekleten Avcı; Anagold 24Erzincanspor 11'ini Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Oğuzhan Özyakup, Boyd ve Umut Nayir'den oluşturdu.

Anagold 24Erzincansporlu oyuncular "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" pankartı ile sahaya çıktı.

Öte yandan, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi.

ERZİNCAN'A TARAFTAR AKINI

TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı tarihinde ilk kez konuk etti.

Anagold 24Erzincanspor, turun ilk maçında İstanbul'da 3-0 yenildiği Beşiktaş'ı Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda ağırladı.

Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi. Maçı çok sayıda taraftar da sahanın dışındaki parmaklıklar arasından izledi.