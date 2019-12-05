Kırklarelispor Gaziantep FK Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta?

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu dev kupasnın 5. turunda Süper Lig ekibi Gaziantep FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor'a konuk oluyor... Rumen teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde iniş çıkışlı bir form grafiği sergileyen Gaziantep kulübü, ilk karşılaşmadan galibiyetle dönerek turda avantajı sağlamak istiyor...
Ziraat Türkiye kupası 5. tur ilk maçında Trakya temsilcisi Kırklarelispor, evinde Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Gaziantep ekibi, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet (Galatasaray - Denizlispor) ve 1 beraberlik çıkarttı (Antalyaspor) Kırklarelispor ise 2 beraberlik (Afyonspor - Manisa FK) ve 1 galibiyet (Tarsus İ.Y) aldı.
KIRKLARELİSPOR - GAZİANTEP FK HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu için heyecan devam ediyor. Türkiye Kupası Kırklarelispor - Gaziantep FK karşılaşması bugün saat 13:00'te naklen ve sadece A Spor'dan canlı yayılanacak. Mücadele ile ilgili tüm detayları ve canlı yayın bilgilerini haberimizden edinebilirsiniz.
KUPADA GÜNÜN PROGRAMI
14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN
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