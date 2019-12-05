Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yılport Samsunspor, iki maç eleme usulü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. turun ilk maçında Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün (5 Aralık Perşembe) saat 18.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor maçı A Spor HD kanalından canlı olarak yayınalancak. Samsunspor'un rövanş maçı ise 17 Aralık Salı günü saat 16.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'da olacak.

SAMSUNPOR'UN MAÇ KADROSU

Samsunspor'un 18 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Ahmet Altın, Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Nuri Terliksiz, Aytaç Sulu, Erkam Reşmen, Gökhan Meral, Ferhat Çulcuoğlu, Oğuz Gürbulak, Samed Hakan Kılıç, İlyas Kubilay Yavuz, Ramazan Çevik, Enes İslam İlkin, Onur Eriş, Atabey Çiçek, Bahattin Köse, Ahmethan Köse, Samet Asatekin