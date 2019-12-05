Çaykur Rizespor - Samsunspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu turun üçüncü ve son gününde yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanıyor. Saat 18.30'da başlayan mücadelede Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizepsor Samsunspor maçı sonrasında bir takım avantajlı skoru elde edecek ve rövanş öncesi tur için şansı yakalayacak. Samsunspor'un yükselen grafiği karşılaşma öncesi dikkatleri üzerine çekerken son 15 maçında mağlubiyet yaşamaması göze çarpıyor.

Ev sahibi ekibin ise 7 galibiyet 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik istatistiği bulunuyor. Şimdiye kadar 35 kez karşı karşıya gelen takımların maçlarında ise istatistikler birbirine oldukça yakın.

Çaykur Rizespor iki takım arasında oynanan 35 maçta 11 kez galip gelirken Samsunspor ise 14 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. İki takım arasındaki 10 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.