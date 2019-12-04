Şölen devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev organizasyonda, bugün 6 karşılaşma oynanacak. Bugün Trabzon temsilcisi Hekimoğlu, Başakşehir'i konuk edecek. Eyüp- Antalya karşılaşmasıyla birlikte dönüşümlü verilecek. Kasımpaşa- Van, Erzurum- Bursa ve Altay-Trabzonspor karşılaşmalarıyla son şampiyonun maçına geçilecek. 20.45'te bu kupayı en çok kazanan sahne alacak. 2. maçlar ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

BUGÜN

13.00 H. TRABZON-BAŞAKŞEHİR

13.45 EYÜPSPOR-ANTALYASPOR

14.30 KASIMPAŞA-VANSPOR FK

16.30 BB ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18.30 ALTAY-TRABZONSPOR

20.45 GALATASARAY-TUZLASPOR

YARIN

13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK

14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK

16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ

18.30 ÇAYKUR RİZE-SAMSUNSPOR

20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN