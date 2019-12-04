Altay Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Trabzonspor, TFF 1. Lig temsilcisi Altay'a konuk olacak.

Kupada bu sezon ilk olarak 5. turda mücadele etmeye başlayacak olan Trabzonspor, rakibiyle yaklaşık 14 yıllık aranın ardından ilk kez karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan Altay, Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı.

ALTAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay-Trabzonspor 5. tur ilk maçı, bugün saat 18.30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak. Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği müsabaka İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak.

İki takım arasındaki rövanş, 19 Aralık Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

EN SON 2006'DA KARŞILAŞTILAR

1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götüren Altay, 1963-1964, 1967-1968, 1971-1972, 1978-1979 ve 1985-1986 sezonlarında da finale kadar yükselmişti.

Kupada daha önce 7 maçta karşılaşan iki takımın 1 maçı berabere biterken 5 maçı Trabzonspor, 1 maçı da Altay kazandı.

Bundan önce 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti.

Altay, Trabzonspor'u sadece kupayı müzesine götürdüğü 1979-1980'de çeyrek finalde saf dışı bırakmıştı.