Altay - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Trabzonspor deplasmanda TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşı karşıya geliyor. Saat 18.30'da başlayan ve Serkan Tokat'ın yönettiği karşılaşma canlı olarak A Spor'da yayınlanıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

7' ALTAY'DAN TEHLİKE! Serkan'ın uzaklaştıramadığı top Trabzonspor ceza sahasına yöneldi. Oluşan karambolde Hüseyin son anda kafayla topu kornere gönderdi.

1' Zorlu mücadele Serkan Tokat'ın düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Cenk Özkaçar, Özgür Özkaya, Al Hassan, Putsila, Tatos, Mesut Can Tunalı, Mustafa Uslu, Leandrinho

TRABZONSPOR: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, A. Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf, Ekuban, Sturridge

ALTAY DÜŞÜŞTE

TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Altay, üst üste 4 maçını kaybettikten sonra 1 Aralık Pazar günü konuk ettiği Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan siyahbeyazlı ekip Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı. 5. turda da Trabzonspor'la eşleşti.

9 SEZONDUR SÜREN HASRET

Karadeniz devi son 9 sezonda sadece 1 kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013'te Ankara'da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 yenilerek kupaya uzanamamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile Trabzonspor, bugün Türkiye Kupası 5. tur ilk maçıyla birlikte tam 14 yıl sonra karşı karşıya gelecekler. Kupada rakibiyle 7 maça çıkan bordo-mavililer 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 2005-06'da kupanın 3. turunda Fırtına'ya rakip olan İzmir temsilcisi, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşılaşmıştı.

EN SON 2006'DA KARŞILAŞTILAR

1966-67 ve 1979-80 sezonlarında kupayı müzesine götüren Altay, 1963-64, 1967-68, 1971-72, 1978-79 ve 1985-86'da da finale yükselmişti. Trabzonspor'la kupada 7 maça çıkan Altay, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bundan önce 2005-2006 sezonunda kupanın 3. turunda Trabzonspor'a rakip olan Altay, bordo-mavili ekiple en son 23 Şubat 2006'da karşı karşıya gelmişti. Altay, Trabzonspor'u sadece kupayı müzesine götürdüğü 1979-80'de çeyrek finalde saf dışı bırakmıştı.