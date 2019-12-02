Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.
İşte o maçların listesi:
3 ARALIK 2019 SALI
13:00 FATİH KARAGÜMRÜK- GÖZTEPE
14:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ
16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR
18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR
20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR
4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA
13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR
14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18:30 ALTAY-TRABZONSPOR
20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR
5 ARALIK 2019 PERŞEMBE
13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR
18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
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