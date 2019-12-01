Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Seyir zevki yüksek maçlara sahne olan kupada 5. turda 3 Aralık Salı günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre mücadelelerin hakemleri şöyle;

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük