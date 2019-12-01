Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Seyir zevki yüksek maçlara sahne olan kupada 5. turda 3 Aralık Salı günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre mücadelelerin hakemleri şöyle;
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük
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