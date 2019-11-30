Türkiye Kupası'nda heyecana adım adım

Türkıye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur için geri sayım sürüyor. Takımlar zorlu karşılaşmalar için hazırlıkların yaparken, hayalleri kupayı kaldırmak süslüyor. Avrupa'ya açılan pencere olan Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 160 takımla başlayan eleme heyecanı 5. turda 32 ekiple devam edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. tura, Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor dahil olacak.

KARAGÜMRÜK-GÖZTEPE

4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım da yoluna devam edecek. Zorlu serüvende ilk düdük salı günü oynanacak Fatih Karagümrük-Göztepe maçında çalacak. Çarşamba ve perşembe günü heyecan yine kesintisiz devam edecek. Rövanş karşılaşmaları ise 17-18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kazanan ekipler son 16 turuna adını yazdıracak. Heyecan fırtınasında coşku yine Turkuvaz Medya'da yaşanacak. Maç öncesi ve sonrası yorumlarla kupanın nabzı ATV ve A Spor'da atacak.

KANARYA TURLAMIŞTI

Kupaya 4. turdan katılan Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Tarsus İY'yi 3-1 yenip tur atlamıştı. Son şampiyon Galatasaray ile Beşiktaş ve Trabzonspor da turnuvaya 5. turda dahil olacaklar.





KUPA PROGRAMI ŞÖYLE



