Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur kura çekimi | CANLI

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Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş A.Ş., BTCTURK Yeni Malatyaspor, Galatasaray A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş. takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.