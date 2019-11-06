 BİZE ULAŞIN

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur kura çekimi | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Giriş: 06.11.2019 15:01 Güncelleme: 06.11.2019 15:01

ASpor CANLI YAYIN

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş A.Ş., BTCTURK Yeni Malatyaspor, Galatasaray A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş. takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur kura çekimi | CANLI
5. Tur şöleni A Spor'da
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 20 gol
Kuralar çarşamba çekiliyor