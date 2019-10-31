MAÇ SONUCU Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. A Spor'dan yayınlanan Kırklarelispor-Ankaragücü maçı sürpriz bir sonuçla sona erdi. TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor sahasında konuk ettiği başkent temsilcisini 1-0 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi. Ev sahibi takımın tek golünü 30. dakikada Deniz Ataç kaydetti. Ankaragücü Hektor Canteros'un ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
7'nci dakikada Yusuf'un Sadev'i düşürmesiyle Ankaragücü penaltı kazandı. Atışı kullanan Hektor Canteros, topu yandan dışarı attı.
30'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ankaragücü'nün ceza alanı içinde karambol oluştu. Topa son dokunan Deniz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra futbolcular toplu halde asker selamı verdi.
41'inci dakikada Serkan'ın kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti.
74'üncü dakikada Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta Hasan'ın sert şutu kaleci İbrahim'de kaldı.
84'üncü dakikada Ender'in ortasında Kırklarelispor kalecisi İbrahim topu çıkarak alarak, tehlikeyi önledi.
90'ıncı dakikada Sadev'in dönüp vuruşu üstten auta gitti.
İŞTE ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 4. TUR MAÇLARI VE TUR ATLAYAN EKİPLER
1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor
Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Menemenspor
Altınordu 3 - 1 Amed Sportif
Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor
Eyüpspor 1 - 0 Konyaspor
Altay 1 - 0 Görelespor
Adanaspor 3 - 0 Diyarbekirspor
Alanyaspor 3 - 0 İnegölspor
Van Spor 1 - 0 Sancaktepe FK
Kastamonuspor 1 - 1 24 Erzincanspor
Gümüşhanespor 0 - 3 Samsunspor
Keçiörengücü 3 - 1 Siirt İl Özel İdare
Payasspor 2 - 3 Manisa FK
Kemerspor 2003 2 - 3 Kasımpaşa
Fatih Karagümrük 4 - 1 Bandırmaspor
Karacabey Belediyespor 1 - 3 Tuzlaspor
İstanbulspor 5 - 2 Büyükçekmece Tepecikspor
BB Erzurumspor 3 - 1 Bodrumspor
Gençlerbirliği 0 - 2 Esenler Erokspor
Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe
Bayburtspor 1-2 Bursaspor
Başkent Akademi FK 0-6 Sivasspor
Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü
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