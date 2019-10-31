MAÇ SONUCU Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. A Spor'dan yayınlanan Kırklarelispor-Ankaragücü maçı sürpriz bir sonuçla sona erdi. TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor sahasında konuk ettiği başkent temsilcisini 1-0 mağlup ederek kupada 5. tura yükseldi. Ev sahibi takımın tek golünü 30. dakikada Deniz Ataç kaydetti. Ankaragücü Hektor Canteros'un ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



7'nci dakikada Yusuf'un Sadev'i düşürmesiyle Ankaragücü penaltı kazandı. Atışı kullanan Hektor Canteros, topu yandan dışarı attı.



30'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ankaragücü'nün ceza alanı içinde karambol oluştu. Topa son dokunan Deniz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra futbolcular toplu halde asker selamı verdi.



41'inci dakikada Serkan'ın kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti.



74'üncü dakikada Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta Hasan'ın sert şutu kaleci İbrahim'de kaldı.



84'üncü dakikada Ender'in ortasında Kırklarelispor kalecisi İbrahim topu çıkarak alarak, tehlikeyi önledi.



90'ıncı dakikada Sadev'in dönüp vuruşu üstten auta gitti.

İŞTE ŞİMDİYE KADAR OYNANAN 4. TUR MAÇLARI VE TUR ATLAYAN EKİPLER

1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor

Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Menemenspor

Altınordu 3 - 1 Amed Sportif

Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor

Eyüpspor 1 - 0 Konyaspor

Altay 1 - 0 Görelespor

Adanaspor 3 - 0 Diyarbekirspor

Alanyaspor 3 - 0 İnegölspor

Van Spor 1 - 0 Sancaktepe FK

Kastamonuspor 1 - 1 24 Erzincanspor

Gümüşhanespor 0 - 3 Samsunspor

Keçiörengücü 3 - 1 Siirt İl Özel İdare

Payasspor 2 - 3 Manisa FK

Kemerspor 2003 2 - 3 Kasımpaşa

Fatih Karagümrük 4 - 1 Bandırmaspor

Karacabey Belediyespor 1 - 3 Tuzlaspor

İstanbulspor 5 - 2 Büyükçekmece Tepecikspor

BB Erzurumspor 3 - 1 Bodrumspor

Gençlerbirliği 0 - 2 Esenler Erokspor

Göztepe 3 - 0 Sivas Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu 1 - 3 Fenerbahçe

Bayburtspor 1-2 Bursaspor

Başkent Akademi FK 0-6 Sivasspor

Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü