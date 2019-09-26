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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 2-0 Osmaniyespor ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, sahasında TFF. 3. Lig ekibi Osmaniyespor'u 2-0 mağlup etti ve adını bir üst tura çıktı.

Giriş: 26.09.2019 16:37 Güncelleme: 26.09.2019 18:27

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği ile Osmaniye spor karşı karşıya geldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip Rahmetullah Berişbek'in golüyle 1-0 önde kapattı.

Dakikalar 55'i gösterirken Osmaniyespor'da Hamit Bayraktar topu kendi kalesine yolladı.

Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmazken, Gençlerbirliği adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

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