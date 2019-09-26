MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 2-0 Osmaniyespor ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gençlerbirliği ile Osmaniye spor karşı karşıya geldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip Rahmetullah Berişbek'in golüyle 1-0 önde kapattı.
Dakikalar 55'i gösterirken Osmaniyespor'da Hamit Bayraktar topu kendi kalesine yolladı.
Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmazken, Gençlerbirliği adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.
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