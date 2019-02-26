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Hatayspor Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Yayın bilgileri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya... Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray 2-0 galibiyet alarak avantaj elde etmişti. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte maça dair önemli detaylar ve karşılaşmanın yayın bilgileri...

Giriş: 26 Şubat 2019 Salı 03:00 Güncelleme: 26 Şubat 2019 Salı 21:09

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu rövanş maçlarında heyecan başlıyor... 6 Şubat'ta oynanan ilk maçta 7. dakikada Luyindama, 90+2'de Sofiane Feghouli'nin golleriyle 2 - 0 galip gelen Galatasaray, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkacak. Peki, Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı 27 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da başlayacak. aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Önder Yılmaz yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Atilla Karaoğlan olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan.

HATAY'A GALATASARAY PİYANGOSU!

Bu eşleşme öncesi 5 bin olan Passolig sayısı 15 bine çıkan Güney ekibinde maç öncesi bilet krizi yaşandı. 6 bin 700 kişilik Antakya Stadı'nda oynanacak karşılaşma için satışa çıkan tüm biletler tükenirken kulüp yetkilileri talepleri karşılamakta zorlandı.

Erman Toroğlu:

GALATASARAY - HATAYSPOR (İLK MAÇIN ÖZETİ)

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