Transfer yapmak zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybedilen Ümraniye maçının ardından A Spor'a konuştu. Transferle ilgili bilgi veren Yanal, "Ara dönemde transfer yapmak çok zor. Her takım kendi oyuncusunu tutmak ve yüksek bedelle satmak gayretinde oluyor. Ben geldiğimden beri yoğun çalışma var" dedi. Maçı da değerlendiren Yanal, "İlk yarının son 10 dakikasında gelen pozisyonlar var. İkinci yarıda da 10 kişi kalmamız. Her geçen dakika oyun güveni aşağıya gitti. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak bir takım var burada. Bu oyuncular bu skorla eve gidecek bir takım değil" dedi. Slimani'ye gösterilen tepkiyi de yorumlayan tecrübeli hoca, "Bu oyunculara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.