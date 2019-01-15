Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk ediyor.

Medipol Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ocak 2019'da, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 18.30'da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni geçerek son 16 turuna çıktı.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Hatay'da oynanacak.