Evkur Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Bodrumspor müsabakasına kampta sakatlanan yeni transfer Mustafa Akbaş ve golcü futbolcu Eren Tozlu'dan yoksun başlayan E.Y. Malatyaspor'da, hafif sakatlığı bulunan Brezilyalı Guilherme ise saha kenarında düze koşu yaptı.

Bu arada sarı-kırmızılılar, Nurettin Soykan Tesisleri'ne ait çim sahanın üzerinde oluşan kar tabakasının temizlenmemesi nedeniyle ilk çalışmasını sentetik sahada yaparken, Teknik Direktör Erol Bulut da bu duruma tepki gösterdi.

Bulut'un kulüp görevlilerine sitemde bulunduğu ve devre arası boşluğunda kar tabakasının temizlenmemesine anlam veremediğini söylediği öğrenildi.

Antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, son bölümde ise çift kale maç yapıldı.

E.Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından kupa mesaisini noktalayacak. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 16 Ocak Çarşamba günü saat 16.30'da oynayacağı Bodrumspor maçının ardından 19 Ocak Cumartesi günü de Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Göztepe'yi konuk edecek.