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Van BB'de Boluspor hazırlığı sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, konuk edeceği Boluspor hazırlığını sürdürüyor.

Giriş: 18 Aralık 2018 Salı 03:00 Güncelleme: 18 Aralık 2018 Salı 15:17

TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Boluspor ile karşılaşıyor. Çift maç oynanan 5. Tur karşılaşmasının ilkinde Bolu deplasmanından 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Van ekibi, turun rövanş karşılaşmasında evinde zorlu bir mücadele verecek. 19 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'da Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak 5. Tur rövanş karşılaşması, A Spor ekranlarından da naklen yayınlanacak.

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