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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Giriş: 17 Aralık 2018 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:25

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor: Murat Erdoğan

13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar

15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Koray Gençerler

17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Galatasaray-Keçiörengücü: Özgür Yankaya

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