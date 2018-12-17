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Galatasaray'ın konuğu Keçiörengücü

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Keçiörengücü ile karşılaşacak

Giriş: 17 Aralık 2018 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:32

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

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