Galatasaray'ın konuğu Keçiörengücü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.