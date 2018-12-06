Kasımpaşa deplasmanda galip!

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Çimen, Utku Tunavelioğlu
Menemen Belediyespor: Amir Güren, Semih Ceylan, Murat Erdemir, Veli Çetin, Mert Kula, Mustafa Şen (Dk. 64 Okan Baydemir), Serhat Baştan, Samet Günhan, Alberk Koç, Taşkın Çalış (Dk. 69 Umut Pusat), Ali Özgün (Dk. 72 Murat Elkatmış)
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Yılmaz Daler (Dk. 46 Veysel Sarı), Josue Sa, Veigneau, Eduok, Sadiku, Hakan Demir, Özgür Çek, Tarkan Serbest (Dk. 58 Pavelka), Koita (Dk. 72 Diagne)
Goller: Dk. 55 Özgür Çek, Dk. 60 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Dk. 86 Okan Baydemir (Menemen Belediyespor)
MAÇIN GOLLERİ
Sarı kartlar: Dk. 30 Özgür Çek, Dk. 52 Onur Ural (Kasımpaşa), Dk. 88 Umut Pusat (Menemen Belediyespor)İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Eduok'un sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Özgür Çek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Pavelka'nın kafayla aktardığı topla buluşan Veysel Sarı'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
86. dakikada Serhat Baştan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Okan Baydemir'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.
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