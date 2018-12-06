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Maç sonucu | Fatih Karagümrük 1-4 Akhisarspor | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşan Akhisarspor rahat oynadığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Giriş: 06 Aralık 2018 Perşembe 03:00 Güncelleme: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ikinci maçı Fatih Karagümrük SK ile Akhisarspor arasında İstanbul'da oynandı.

İki ekibin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştıkları ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Serkan Tokat düdük çaldı.

Maçta Akhisarspor'un gollerini 23. dakikada Bokila, 54. dakikada Onurcan Güler, 64. dakikada Regattin ve 90. dakikada Larsson kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 79. dakikada Emir Gökçe'den geldi.

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