Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.Tur şöleni başlıyor!

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur maçları bugün 6 karşılaşmayla start alıyor. Yarın ve Perşembe günü de sürecek futbol resitalinde rövanşlar ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



DEPLASMANDA ATILAN GOL AVANTAJI

Kupada rövanş maçlarında galibiyet ve beraberlikte eşitlik olması durumunda, deplasmanda daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Rövanşta normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.