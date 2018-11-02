Etimesgut’tan İstanbul’a şok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz bir sonuç daha ortaya çıktı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Etimesgut, evinde 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi 35'te Ömer Esenkaya'nın ve 65'te Erçin Ilgaz ile 2-0 yaptı. İstanbul'da Onur Ergün 73'te 2-1 yapsa da mağlubiyeti önleyemedi.