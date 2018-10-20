Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası 20 Ekim 2018, Cumartesi
Güncelleme: 20 Ekim 2018, Cuma 17:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle;
NOT: Stadyum bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.
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