 Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur programı açıklandı - Türkiye Kupası - 20 Ekim 2018 Cumartesi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı.

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Türkiye Kupası 20 Ekim 2018, Cumartesi

Güncelleme: 20 Ekim 2018, Cuma 17:11

Ziraat Türkiye Kupası'nda 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle;

NOT: Stadyum bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

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