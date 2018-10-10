ZTK 4. Eleme Turu kuraları 16 Ekim'de çekilecek
Turkuvaz Medya Grubu'nun canlı olarak yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda, 4. Eleme Turu kura çekimi 16 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Kupası 10 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 13:28
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi 16 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil olacak. ZTK 3. Eleme turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek."
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