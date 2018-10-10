 ZTK 4. Eleme Turu kuraları 16 Ekim'de çekilecek - Türkiye Kupası - 10 Ekim 2018 Çarşamba

ZTK 4. Eleme Turu kuraları 16 Ekim'de çekilecek

Turkuvaz Medya Grubu'nun canlı olarak yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda, 4. Eleme Turu kura çekimi 16 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 10 Ekim 2018, Çarşamba

Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 13:28

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi 16 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil olacak. ZTK 3. Eleme turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN