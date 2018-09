Maç Sonucu | Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu | Giresunspor: 3-2 Kocaelispor | ÖZET

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada sol kanattan Said Id Azza'nın ortasında ceza sahası içinde Abiola Dauda kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0



53. dakikada Said Id Azza, ceza sahası içinde Onur tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.



54. dakikada penaltı için topu başına geçen Muhammed İldiz, topu filelere yolladı. 2-0



62. dakikada ceza alanında topla buluşan Burak, kaleci Kayacan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



84. dakikada, Burak'ın ceza sahasına ortasında Hamza, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-2



107. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Said Id Azza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2



Stat: Giresun Atatürk



Hakemler: Onur Özütoprak xx, İlker Tekpak xx, Anıl Usta xx



Giresunspor: Kayacan xx, Abdülkadir xx, Sery xx, Abiola xxx (Alperen dk. 63 x), Kürşad xx, Ahmet Yusuf xx (Saruhan dk. 80 x), Said İd Azza xxx (Volkan dk. 115 ?), Muhammed xxx, Ozan Can xx, Bahadır xx, Fatih xx



Yedekler: Erkan, Muhammed, Atakan



Teknik Direktör: Metin Diyadin



Kocaelispor: Can Emre xx, Fatih Adıgüzel xx, Kadir xx, Kemal xx, Mert xx, Gökdeniz x (Burak dk. 57 x), Rıza xx, Kerem x

(Hamza dk. 70 x), Mehmet Celil xx, Onur xx (Ali dk. 105 ?), Kerem Yıldırım xx (Sefa dk. 57 x)



Yedekler: Mertcan, Sinan, Abdullah,



Teknik Direktör: Galip Gündoğdu



Goller: Abiola (dk. 29), Muhammed (dk. 54 pen.) Id Azza (dk. 108) (Giresunspor), Süleyman (dk. 62), Hamza (dk. 85) (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Sery, Alperen, Ozan, Abdülkadir (Giresunspor), Kerem Yıldırım (Kocaelispor)