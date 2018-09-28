Maç Sonucu | Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu | Giresunspor: 3-2 Kocaelispor | ÖZET
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu müsabakasında sahasında TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor’u konuk etti. Normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi Giresunspor, 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 28 Eylül 2018, Cuma
Güncelleme: 28 Eylül 2018, Perşembe 22:37
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada sol kanattan Said Id Azza'nın ortasında ceza sahası içinde Abiola Dauda kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
53. dakikada Said Id Azza, ceza sahası içinde Onur tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada penaltı için topu başına geçen Muhammed İldiz, topu filelere yolladı. 2-0
62. dakikada ceza alanında topla buluşan Burak, kaleci Kayacan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
84. dakikada, Burak'ın ceza sahasına ortasında Hamza, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-2
107. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Said Id Azza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak xx, İlker Tekpak xx, Anıl Usta xx
Giresunspor: Kayacan xx, Abdülkadir xx, Sery xx, Abiola xxx (Alperen dk. 63 x), Kürşad xx, Ahmet Yusuf xx (Saruhan dk. 80 x), Said İd Azza xxx (Volkan dk. 115 ?), Muhammed xxx, Ozan Can xx, Bahadır xx, Fatih xx
Yedekler: Erkan, Muhammed, Atakan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Kocaelispor: Can Emre xx, Fatih Adıgüzel xx, Kadir xx, Kemal xx, Mert xx, Gökdeniz x (Burak dk. 57 x), Rıza xx, Kerem x
(Hamza dk. 70 x), Mehmet Celil xx, Onur xx (Ali dk. 105 ?), Kerem Yıldırım xx (Sefa dk. 57 x)
Yedekler: Mertcan, Sinan, Abdullah,
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Goller: Abiola (dk. 29), Muhammed (dk. 54 pen.) Id Azza (dk. 108) (Giresunspor), Süleyman (dk. 62), Hamza (dk. 85) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Sery, Alperen, Ozan, Abdülkadir (Giresunspor), Kerem Yıldırım (Kocaelispor)
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