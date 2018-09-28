Balıkesirspor Baltok, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 mağlup etti

7'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'den Emre'nin uzaklardan sert şutu auta gitti.



31'inci dakikada Balıkesirspor Baltoklu Mehmet'in ceza sahası içine doğru kullandığı frikikte iyi yükselen Otoo, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 1-0 öne geçti.



38'inci dakikada ceza sahası dışından Balıkesirspor Baltok oyuncusu Beleck'in yerden şutunda kaleci Serkan topun hakimi oldu.



42'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur'un şutunda Balıkesirspor Baltok kalecisi Atilla yatarak topa sahip oldu.



57'nci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Sedat'ın kaleye vurduğu şut ağlarla buluştu. Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 2-0 öne geçti.



66'ncı dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Okan'ın ceza sahası içine ortasına gelişine vuran Muhammed takımını 3-0 öne geçirdi.



69'uncu dakikada Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Serkan'ın Beleck'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Beleck'in kullandığı penaltıda Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 4-0 öne geçti.



84'üncü dakikada Balıkesirspor Baltok'tan Mehmet'in ortasında topla buluşan Rahmi'nin şutu ağlarla buluştu. Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 5-0 öne geçti.



Karşılaşma Balıkesirspor Baltok'un 5-0'lık galibiyeti ile sona erdi.



BALIKESİRSPOR BALTOK KENDİ SAHASINDA 2 MAÇI SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

Öte yandan Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Balıkesirspor'a 2 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100 bin TL para cezası verildi. Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan maçın ilk yarısının sonunda sahaya giren bir seyirci hakem Atilla Karaoğlan'ı yumruklamış ve maç tatil edilmişti. Balıkesirspor, 30 Ekim Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasına seyircisiz çıkacak.

STAT: Balıkesir Atatürk



HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)



BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (xx), Muhammed (xxx), Mehmet (xx), Furkan (xx), Foxi (xx) (Dk. 60 Nizamettin xxx), Okan (xx), Uğur (xx), Otoo (xxx) (Dk. 46 Sedat xx), Beleck (xxx) (Dk. 70 Rahmi xx), Glumac (xx), Doğa (xx)



AMED SPORTİF FAALİYETLER: Serkan (xx), Rıdvan (xx) (Dk. 77 Volkan xx), Emre (xx) (Dk. 33 Yiğitcan xx), Nezir (xx), Barış (xx), Muhammed (xx), Mehmet (xx), Ömer (xx), Oğuz (xx), Ferat (xx), Mansur (xx) (Dk. 59 Hasan xx)



GOLLER: Dk. 31 Otoo, Dk. 57 Sedat, Dk. 66 Muhammed, Dk. 69 Beleck, Dk. 84 Rahmi (Balıkesirspor Baltok)



KIRMIZI KART: Dk. 30 Ferat (Amed Sportif Faaliyetler)



SARI KART: Muhammed (Balıkesirspor Baltok)