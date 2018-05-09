Ziraat Türkiye Kupası şampiyonuna 5 milyon lira!

Zıraat Türkiye Kupası'nda bugün mutlu sona ulaşacak taraf sadece kupayı kaldırmayacak, 5 milyon TL'nin de sahibi olacak. Kaybeden takım ise 2 milyon 500 bin TL teselli ikramiyesi alacak. İki takımın finale kadar oynadıkları maçlarda yaklaşık 2.5 milyon TL'yi kasasına koyduğu düşünüldüğünde şampiyonluğa ulaşan ekip toplamda 7.5 milyon TL kazanacak.



Geçen sene Konya ile kupayı kaldırdı

AYKUT Kocaman Fenerbahçe'deki ilk döneminde Ziraat Türkiye Kupası'nı iki kez (2012 ve 2013) kazanmış, sarılacivertlilerin 29 yıllık kupa hasretine son veren isim olmuştu. Kocaman geçen sezon da bu kupayı Atiker Konyaspor ile kaldırdı ve yeşil-beyazlılara tarihinde bir ilk yaşattı. Kocaman'ın takımları 3 finalde de gol yemeden kupanın sahibi oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün de kupayı alırsa Türk futbolunun efsane isimlerini geçip adını tarihe yazdıracak. Ahmet Suat Özyacı Trabzonspor, Gündüz Kılıç ise Galatasaray'la 3'er kez Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.