Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 sonrası atılan en güzel goller
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Akhisarspor yarın Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı yarın Diyarbakır Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşmasında Fenerbahçe ve Akhisaspor karşılaşacak. Akhisarspor, yarı finalde Galatasaray'ı geçerken, Fenerbahçe ise olaylı Beşiktaş eşleşmesinden finale kalan taraf oldu. 158 takımın arasından son iki takım arasına giren Fenerbahçe ve Akhisar, yarın kupa için kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.
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