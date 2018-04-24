 TFF'de karar günü - Türkiye Kupası - 24 Nisan 2018 Salı

TFF'de karar günü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili yarın karar verecek.

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Türkiye Kupası 24 Nisan 2018, Salı

Güncelleme: 24 Nisan 2018, Salı 10:03

TFF Yönetim Kurulunun, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı toplantı saat 13.00'te başlayacak. TFF'den daha önce yapılan açıklamada, alınacak kararın toplantının ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmişti.

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