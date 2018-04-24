TFF'de karar günü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili yarın karar verecek.
Türkiye Kupası 24 Nisan 2018, Salı
Güncelleme: 24 Nisan 2018, Salı 10:03
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