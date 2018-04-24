Şenol Güneş'i hastanede tedavi eden Prof. Dr. Yunus Aydın konuştu
Yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş maçında tribünden atılan bir cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş hakkındaki spekülasyonlara kendisine Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Yunus Aydın cevap verdi.
- 24.4.2018 09:39
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Şenol Güneş'i hastanede tedavi eden Prof. Dr. Yunus Aydın konuştu
Toplam 1
Yorum
muhittin yahu konu zaten Şenol hoca değil ki! o ana kadar maç 2 kez durdu,üçüncüde Quaresma'ya yine madde atıldı,hakem maçı tatil edecekti zaten...
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Aykut Kocaman'dan şok Şenol Güneş iddiası: İçeride bir şey yapıldı
Toplam 2
Yorum
arsen l. 1.yarıCenkin verilmeyen golü ve 2 penaltımız.FB ye 2 penaltı kollanan BJK. Q7 ye 5 maç ceza kollanan BJK.Rövanşta Babelin golü kollanan BJK.
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 1
Yorum
adamlar ne yapsın fernando ve donk geriye yardım etmekten ileriye gidemiyorlar ne yapsın adamlar. arka taraf pamuk ipliği gibi
Şenol Güneş'i hastanede tedavi eden Prof. Dr. Yunus Aydın konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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