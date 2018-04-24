Şenol Güneş'i hastanede tedavi eden Prof. Dr. Yunus Aydın konuştu – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'i hastanede tedavi eden Prof. Dr. konuştu

    Şenol Güneş'i hastanede tedavi eden Prof. Dr. Yunus Aydın konuştu

    Yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş maçında tribünden atılan bir cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş hakkındaki spekülasyonlara kendisine Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Yunus Aydın cevap verdi.

    1. 24.4.2018 09:39
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