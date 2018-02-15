 ATV’ye reklam Oscar’ı - Türkiye Kupası - 15 Şubat 2018 Perşembe

ATV’ye reklam Oscar’ı

26 Mayıs 2016 tarihinde G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan kupa finalinin ‘360 derece’ kameralı yayını ATV’ye iki dev ödül getirdi

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Türkiye Kupası 15 Şubat 2018, Perşembe

Güncelleme: 15 Şubat 2018, Perşembe 02:31

Akıllı cihazlardan "360 derece" canlı maç yayını ile bir ilke imza atan ATV, ABD'nin reklam Oscar'ına layık görüldü. ATV, Turkcell sponsorluğunda 26 Mayıs 2016'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalindeki 360 derece kameralı canlı yayınıyla futbolseverlere saha içinde bulunuyormuş duygusunu yaşatmıştı. ATV'nin bu müthiş yayını Beverly Hills'te düzenlenen Media Excellence Awards töreninde 'Beyond a Stadium' ile 'Altın Ödül'e layık görüldü.

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