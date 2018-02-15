ATV’ye reklam Oscar’ı

26 Mayıs 2016 tarihinde G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan kupa finalinin ‘360 derece’ kameralı yayını ATV’ye iki dev ödül getirdi

Akıllı cihazlardan "360 derece" canlı maç yayını ile bir ilke imza atan ATV, ABD'nin reklam Oscar'ına layık görüldü. ATV, Turkcell sponsorluğunda 26 Mayıs 2016'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalindeki 360 derece kameralı canlı yayınıyla futbolseverlere saha içinde bulunuyormuş duygusunu yaşatmıştı. ATV'nin bu müthiş yayını Beverly Hills'te düzenlenen Media Excellence Awards töreninde 'Beyond a Stadium' ile 'Altın Ödül'e layık görüldü.

