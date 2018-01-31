İşte Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı.
Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 16:33
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Galatasaray, kupada avantaj p...
-
Talisca, Hopf'un hatasını aff...
-
Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı...
-
Ayakkabılarını bile biz verdi...