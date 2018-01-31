 İşte Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi - Türkiye Kupası - 31 Ocak 2018 Çarşamba

İşte Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı.

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Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 16:33

İşte Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi

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