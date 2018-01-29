 İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının hakemi - Türkiye Kupası - 29 Ocak 2018 Pazartesi

İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının hakemi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını Serkan Çınar yönetecek.

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Türkiye Kupası 29 Ocak 2018, Pazartesi

Güncelleme: 29 Ocak 2018, Pazartesi 15:00

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