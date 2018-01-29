İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının hakemi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını Serkan Çınar yönetecek.
Türkiye Kupası 29 Ocak 2018, Pazartesi
Güncelleme: 29 Ocak 2018, Pazartesi 15:00
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