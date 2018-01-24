 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı - Türkiye Kupası - 24 Ocak 2018 Çarşamba

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı açıklandı.

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Türkiye Kupası 24 Ocak 2018, Çarşamba

Güncelleme: 24 Ocak 2018, Çarşamba 13:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde; rövanş maçları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:


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