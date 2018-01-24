Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası 24 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 24 Ocak 2018, Çarşamba 13:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde; rövanş maçları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
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