Giresunspor Beşiktaş’ı istiyor
Türkiye Kupası 19 Ocak 2018, Cuma
Güncelleme: 19 Ocak 2018, Cuma 00:27
Süper Lig lideri Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürprizin altına imza atan Giresunspor'da Başkan Mustafa Bozbağ, çeyrek finalde Beşiktaş'ı istiyor. Bozbağ, "İnşallah 3 büyüklerden biri çıkar ve hem Giresun'a üç büyüklerden birini seyrettirmiş oluruz hem de Süper Lig havasını en üst düzeyde yaşamış oluruz. Ben Beşiktaş'ı istiyorum. Gönlümden geçen ligin son şampiyonu onu da bir ağırlayalım" dedi.
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