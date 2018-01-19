Giresunspor Beşiktaş’ı istiyor

Süper Lig lideri Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürprizin altına imza atan Giresunspor'da Başkan Mustafa Bozbağ, çeyrek finalde Beşiktaş'ı istiyor. Bozbağ, "İnşallah 3 büyüklerden biri çıkar ve hem Giresun'a üç büyüklerden birini seyrettirmiş oluruz hem de Süper Lig havasını en üst düzeyde yaşamış oluruz. Ben Beşiktaş'ı istiyorum. Gönlümden geçen ligin son şampiyonu onu da bir ağırlayalım" dedi.