Fenerbahçe 2-0 İsranbulspor - Özet

Sarı-lacivetliler, kupanın son 16 turu ilk ayak maçında Ülker Stadı'nda İstanbulspor'u ağırladı. Ayağa top yapan taktiğiyle TFF 1. Lig ekibi ilk yarı boyunca Fenerbahçe'ye zorlu anlar yaşattı. Rakip kalede çoğalamayan Kanarya, gol pozisyonu da bulamadı. Akıllarda Mathieu Valbuena'nın uzaktan çektiği şutun Wellington'un kolundan dönmesi kaldı. Hakem Arda Kardeşler'in atladığı bu penaltının ardından Fenerbahçe daha baskın gözükse de gol atamadı. Aykut Kocaman gol için uzun süre sabretti ardından çift forvet başlattığı Alper Potuk ve Fernandao'yu kenara aldı.







HAREKET GELDİ

Giuliano ve Roberto Soldado'nun girişiyle birlikte Fenerbahçe'nin akınları da çeşitlendi. Rakip kaleye daha bilinçli yüklenen sarı-lacivertlilerin golleri de gecikmedi. 68. dakikada oyuna giren Soldado, 78'de Giuliano'nun müthiş ara pasına hareketlendi, sol ayağı yerine sağ ayağıyla 'çabuk' bir vuruş yaptı, kaleci Okan'ı yolda yakalayıp avladı: 1-0. Maç bu skorla bitecek denirken, İspanyol forvet bir kez daha sahne aldı. Hasan Ali'nin şutunda defanstan havalanan topu ayak içiyle kalecinin uzanamayacağı yere yolladı: 2-0. İki hafta sonra oynanacak rövanş için Fenerbahçe'ye avantajlı skoru getirdi.