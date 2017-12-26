 Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı - Türkiye Kupası - 26 Aralık 2017 Salı

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 26 Aralık 2017, Salı

Güncelleme: 26 Aralık 2017, Salı 15:08

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler

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