Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 26 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 26 Aralık 2017, Salı 15:08
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler
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