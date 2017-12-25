 Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı - Türkiye Kupası - 25 Aralık 2017 Pazartesi

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 25 Aralık 2017, Pazartesi

Güncelleme: 25 Aralık 2017, Pazartesi 18:45

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacağı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN