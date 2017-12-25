Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Kupası 25 Aralık 2017, Pazartesi
Güncelleme: 25 Aralık 2017, Pazartesi 18:45
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacağı belirtildi.
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