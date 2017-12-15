Karabük'e şov

SÜPER Lig'de son 7 maçından puan alamayan ve dibe demir atan Karabükspor, kupaya da, TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen İstanbulspor karşısında sürpriz şekilde veda etti. A2'deki maçta ilk karşılaşmayı 2-1 kazanan kırmızı-lacivertliler, mücadeleye hızlı başladı. Karabük, Ukraynalı golcüsü Selezynov'la iki net fırsattan yararlanamazken, İstanbul için bu pozisyonlar adeta kırılma anı oldu.



ATAMAYANA ATARLAR

Güçlü rakibinin golleri kaçırmasından sonra cesaretlenen sarı-siyahlılar, ilk ciddi atağında golü buldu. 31'de Zafer'in pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Halil, son çizgiye inerek yaptığı vuruşta ağları buldu. Kalan dakikalarda skor avantajını iyi koruyan İstanbul, Son 16'ya yükseldi.



Popovic'in koltuğu tehlikede

Ligdeki kötü gidişatın ardından kupaya da veda eden Karabük'te Teknik Direktör Tony Popovic'le yolların ayrılabileceği öğrenildi. Kırmızı-mavili yönetimin, Avustralyalı hocanın Mayıs 2019'da bitecek olan sözleşmesi ve 900 bin euro'luk tazminatı için masaya oturacağı bildirildi.