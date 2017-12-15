A Spor’da son 16 şovu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, bugün saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kura çekimine 5. turdan gelen 16 takım katılacak. 16 takım arasında seri başı sistemine göre oynanacak Son 16'da 8 takım seri başı olacak ve maçlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. İlk karşılaşmalar 26, 27 ve 28 Aralık, rövanşlar ise 16, 17 ve 18 Ocak'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.



SERİ BAŞI TAKIMLAR

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor Akhisarspor Antalyaspor G.Birliği

NOT: Gazetemiz baskıya girdiği esnada M.Başakşehir- K.Maraş maçı henüz oynanıyordu. Başakşehir tur atlaması durumunda seri başı olacak. K.Maraş Son 16'ya kalması halinde Konyaspor seri başı olacak.



SERİ BAŞI OLMAYANLAR

A.Konyaspor Kayserispor Bursaspor Osmanlıspor Giresunspor İstanbulspor Boluspor Bucaspor