 Kars masalı sona erdi - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2017 Perşembe

Kars masalı sona erdi

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 01:08

Gençlerbirliği, A Spor'dan naklen yayınlanan maçta evinde Bölgesel Amatör Lig'den Kars 36 Spor'u ağırladı. TFF 1. Lig'den Balıkesir ve Altınordu'yu eleyerek tarih yazan Kars ekibi, evindeki gibi Başkent'te de Ahmet İlhan ve Muriç'in gollerine engel olamadı ve 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

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