Antalya’nın tadı yok

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan 5. Tur rövanş maçında Antalyaspor, 3. Lig 1. Grup'ta sonuncu sıradaki Orhangazi Bld.'ye 3-2 yenilmesine rağmen ilk karşılaşmada aldığı 3-0'lık sonuçla Son 16'ya adını yazdırdı. Ligde kötü günler geçiren kırmızıbeyazlılar, iki kez öne geçtiği mücadelede Bursa temsilcisinin son dakikalarda attığı 2 gole engel olamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.