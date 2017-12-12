Paşa, Bolu'dan geçemedi!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş karşılaşmasında Boluspor'a 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 18:31
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Beşiktaş maçı kapalı gişe!
-
Trabzonspor - BB Erzurumspor |...
-
Timsah, son 16'ya yükseldi!
-
Rövanş maçlarının hakemleri belli...