 Paşa, Bolu'dan geçemedi! - Türkiye Kupası - 12 Aralık 2017 Salı

Paşa, Bolu'dan geçemedi!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş karşılaşmasında Boluspor'a 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

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Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı

Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 18:31

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı Boluspor 3-1'lik skorla kazanan Boluspor, evindeki maçı da 4-1 kazanarak bir üst tura yükselen takım oldu.

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