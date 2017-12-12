Paşa, Bolu'dan geçemedi!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş karşılaşmasında Boluspor'a 4-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



İstanbul'da oynanan ilk maçı Boluspor 3-1'lik skorla kazanan Boluspor, evindeki maçı da 4-1 kazanarak bir üst tura yükselen takım oldu.



