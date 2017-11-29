Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Salı 22:01
Beşiktaş , TFF 1. Lig ekibi Manisaspor'u tarihi bir skorla mağlup ederken 9. golden sonra ilginç bir diyalog yaşandı. Pektemek'in attığı golden sonra Manisaspor kalecisi Emrullah, "Ayıp" diyerek siyahbeyazlı oyuncuları tepki gösterdi. Bunun üzerine Pektemek, Negredo ve Tolga Zengin, Emrullah'ın yanına giderek kaleciyi teselli etti. 9 gol yiyen file bekçisi, gözyaşlarıyla soyunma odasının yolunu tuttu. Emrullah takımdan ayrı olarak stadı terk etti.
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