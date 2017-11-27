Beşinci tur şöleni

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur maçları yarın 5 karşılaşmayla start alıyor. Çarşamba ve Perşembe günü de sürecek futbol resitalinde rövanşlar 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. TURKUVAZ Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.