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GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Hangi Kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Galatasaray - Bandırmaspor maçıyla devam ediyor. Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda Bandırmaspor'u ağırlayacak. Mücadelede Muhammet Ali Metoğlu görev alacak. VAR'da ise Özgür Yankaya bulunacak. Galatasaray da Bandırmaspor da kazanmak ve tur atlamak istiyor. A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak müsabakanın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 18:29
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GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Hangi Kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)

Galatasaray - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 20:45'te Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY BANDIRMASPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Günay Güvenç, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius

CARLOS VINICIUS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Bandırmaspor ile taraftara merhaba demeye hazırlanıyor. Gelir gelmez takım ile idmanlara başlayan ve neşeli bir görüntü sergileyen Carlos Vinicius'un maça 11'de başlaması bekleniyor.

GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışta. Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçta en ucuz bilet fiyatı 275 lira olarak belirlenirken en pahalı bilet ise 4250 lira olacak açıklandı.

  • Premium - ₺4.250,00
  • Delux - ₺4.000,00
  • Lux - ₺3.750,00
  • Classic - ₺3.500,00
  • 1. Kategori - ₺2.250,00
  • 2. Kategori - ₺1.675,00
  • 3. Kategori - ₺1.350,00
  • 4. Kategori - ₺1.125,00
  • 5. Kategori - ₺1.000,00
  • 6. Kategori - ₺750,00
  • 7. Kategori - ₺550,00
  • 8. Kategori - ₺300,00
  • 9. Kategori - ₺275,00
  • Misafir - ₺275,00

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