 Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil" – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"

    Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"

    A Spor'a konuşan , Beşiktaş'a "Avrupa fatihi" yakıştırması yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

    Süren, A Spor'a verdiği özel röportajda ses getirecek açıklamalar yaptı. İşte Süren'in sözleri...

    "G.Saray Tudor'a rağmen şampiyon olabilir"
    Galatasaray'ın eski başkanlarından , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şampiyon olabilecek bir kadroya sahip olduğunu belirten Süren, teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray için yeterli meziyetlere sahip olmadığını söylerken, "Tudor'a rağmen G.Saray şampiyon olabilir" dedi.

    "O kademede değiller"
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinin ardından siyah-beyazlılarla Galatasaray arasında yaşanan "Avrupa fatihi" polemiği hakkında da önemli ifadeler kullandı. Süren, "Son iki senedir çok iyi performansları var. Yavaş yavaş o yola doğru gidiyor. Ama G.Saray'ın onlarca yıldır elde ettiği başarılara henüz yaklaşamadılar. Daha henüz Beşiktaş o kademelere gelmedi. Henüz o sıfatı oraya vermek biraz erken olur" dedi.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN