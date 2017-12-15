Süren, A Spor'a verdiği özel röportajda ses getirecek açıklamalar yaptı. İşte Süren'in sözleri...

"G.Saray Tudor'a rağmen şampiyon olabilir"

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şampiyon olabilecek bir kadroya sahip olduğunu belirten Süren, teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray için yeterli meziyetlere sahip olmadığını söylerken, "Tudor'a rağmen G.Saray şampiyon olabilir" dedi.

"O kademede değiller"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinin ardından siyah-beyazlılarla Galatasaray arasında yaşanan "Avrupa fatihi" polemiği hakkında da önemli ifadeler kullandı. Süren, "Son iki senedir çok iyi performansları var. Yavaş yavaş o yola doğru gidiyor. Ama G.Saray'ın onlarca yıldır elde ettiği başarılara henüz yaklaşamadılar. Daha henüz Beşiktaş o kademelere gelmedi. Henüz o sıfatı oraya vermek biraz erken olur" dedi.



