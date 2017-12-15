Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil"
A Spor'a konuşan Faruk Süren, Beşiktaş'a "Avrupa fatihi" yakıştırması yapılmasının doğru olmadığını söyledi.
Süren, A Spor'a verdiği özel röportajda ses getirecek açıklamalar yaptı. İşte Süren'in sözleri...
"G.Saray Tudor'a rağmen şampiyon olabilir"
Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın şampiyon olabilecek bir kadroya sahip olduğunu belirten Süren, teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray için yeterli meziyetlere sahip olmadığını söylerken, "Tudor'a rağmen G.Saray şampiyon olabilir" dedi.
"O kademede değiller"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinin ardından siyah-beyazlılarla Galatasaray arasında yaşanan "Avrupa fatihi" polemiği hakkında da önemli ifadeler kullandı. Süren, "Son iki senedir çok iyi performansları var. Yavaş yavaş o yola doğru gidiyor. Ama G.Saray'ın onlarca yıldır elde ettiği başarılara henüz yaklaşamadılar. Daha henüz Beşiktaş o kademelere gelmedi. Henüz o sıfatı oraya vermek biraz erken olur" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:19
-
Galatasaray maçı biletlerine büyük ilgi
Toplam 3
Yorum
yanılmaz Tahminim 2-1 malatya yenecek
-
Bursaspor kafilesi, Trabzon’a Le Guen’siz geldi
Toplam 1
Yorum
Bektaş En büyük kardeş takım Trabzonspor dur
-
Mario Gomez sürprizi!
Toplam 7
Yorum
Vaner Bütün bu zamandan ve onun tavrından sonra ben gelmesine çok da sıcak bakmıyorum
Faruk Süren'den Fikret Orman'a yanıt: "Bizim kadememizde değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.